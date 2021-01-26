Пьяный футболист избил полицейских, которые хотели проверить его документы

Экс-игрок ФК «Сатурн» и ростовского СКА Константин Ионов избил полицейских, которые остановили его, чтобы проверить документы. Спортсмен был пьян и вместе с приятелем гулял по Шатуре ночью.

Об этом сообщил РЕН ТВ. Издание уточнило, что футболист с другом ночью шли по улице Энергетиков в Шатуре. Правоохранители остановили мужчин, чтобы проверить их документы. В ходе общения футболист напал на полицейских с кулаками.

Спортсмен два раза ударил по лицу одного из правоохранителей — старшего сержанта. Другого полицейского — лейтенанта — он стукнул по голове. В результате у них зафиксировали ушибы мягких тканей. Ионова с другом доставили в отделение полиции, но отпустили после допроса. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За свою спортивную карьеру футболист выступал за большое количество различных клубов, в том числе играл в «Соколе», «Уфе», «Знамени труда» и других. Сейчас 37-летний Ионов работает тренером футбольной команды в Егорьевске.