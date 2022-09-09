Экс-игрок «Барселоны» раскритиковал идею провести матч Боснии и Герцеговины с Россией | 360°

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Экс-игрок «Барселоны» раскритиковал идею провести матч Боснии и Герцеговины с Россией

Футболист Пьянич раскритиковал идею проведения матча Босния и Герцеговина — Россия

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Бывший футболист «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич остался недоволен решением о проведении товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины со командой России. Встречу запланировали на 19 ноября, она пройдет в Санкт-Петербурге, сообщило боснийское издание Sportske.

«Я слышал о решении союза. Руководство знает мою позицию. Звонили, спрашивали, что я думаю об игре. Я сказал то, что думал, а потом был удивлен решением. Неудачное решение!», — пожаловался спортсмен.

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По его словам, когда сборная начинает хорошо играть, «что-то идет не так». Пьянич — опытный игрок, ему 32 года. Футболист провел 107 матчей за национальную команду, забил 18 мячей. В настоящий момент он играет с эмиратский клуб «Шарджа», который выступает в профессиональной лиге ОАЭ.

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Ранее сербские фанаты ФК «Црвена Звезда» во время матча развернули на трибуне плакат в память о Дарье Дугиной. Так они выразили поддержку России и семье погибшей журналистке.

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