«Питтсбург Пингвинз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Миннесоту Уайлд» в регулярном матче НХЛ. Об этом сообщил RT.

Итоговый счет встречи составил 4:3. В «Миннесоте» забил гол Кирилл Капризов, после чего начался овертайм. Во время овертайма все решил гол Евгения Малкина из «Питтсбурга». Также он сделал одну голевую передачу.

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