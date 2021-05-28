Пирло ушел из «Ювентуса»

Андреа Пирло ушел с поста главного тренера туринского «Ювентуса». Об этом сообщил сайт клуба.

«Спасибо, Андреа. Это первые слова, которые мы все должны произнести в завершении этого особенного сотрудничества. <…> За мужество, преданность делу, азарт, которые он проявлял каждый день, за достигнутые успехи, мы искренне благодарим. Желаем удачи в будущем, которое, несомненно, будет прекрасным», — говорится в сообщении Ювентуса.

Клуб поблагодарил своего бывшего главного тренера в Twitter и опубликовал видеонарезку с Пирло во время матчей.

Андреа Пирло возглавил «Ювентус» в августе 2020 года. Срок действия его контракта с командой истекает 30 июня. Под его руководством черно-белые стали обладателями Кубка и Суперкубка Италии.

Накануне стало известно, что Зинедин Зидан оставил пост главного тренера мадридского «Реала».