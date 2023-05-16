Спорт 16 мая 2023, 15:11 Пименов подвел итоги работы Йокановича в «Динамо»

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Экс-игрок московского «Динамо» Руслан Пименов обсудил с сайтом kp.ru отстранение Славиши Йокановича с поста наставника столичной команды.

Пименов заметил, что Йоканович не был плохим тренером, несмотря на то, что под его руководством «Динамо» показывало неудовлетворительные результаты.

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«Просто не смог готовить команду, когда тут два с половиной месяца зимняя пауза. В Европе пауза максимум месяц. В этом был камень преткновения», — цитирует бывшего футболиста RT.

По его словам, в отставке Йокановича нет ничего удивительного, поскольку она была прогнозируемой. Он обратил внимание на то, что «бело-голубые» плохо подготовились к весенней части российского чемпионата.

«На сегодняшний день команда полностью не готова физически, выглядит слабее всех в РПЛ. Надо было просто ждать отставки», — добавил собеседник издания