Пименов назвал «Локо» самой интересной командой РПЛ

Экс-бомбардир столичного «Локомотива» и российской сборной Руслан Пименов обсудил с «Чемпионатом» матч «железнодорожников» с «Сочи» в 25-м туре РПЛ, который завершился со счетом 2:2.

«„Локомотив“, пожалуй, самая интересная команда РПЛ, оторваться от каждого матча невозможно. Всегда разные сюжеты. Больше всего удалений, волевых побед, самый молодой состав», — цитирует Пименова «Газета. ru».

По его словам, матч с сочинцами получился суперзрелищным, поскольку в нем были красивые голы, сильные эмоции, обоюдное удаление и другие интересные моменты. Он обратил внимание на то, что на игру московского клуба интересно смотреть, так как «Локо» дает все то, за что люди обожают футбол.