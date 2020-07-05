Пилоты «Формулы-1» отказались преклонять колено на Гран-при Австрии

В спортивном соревновании примут участие 20 пилотов. Как минимум пять из них не намерены преклонять колено на стартовой решетке. Среди них числится и 22-летний гонщик Ferrari Шарль Леклер из Монако.

«Я считаю, что в нашей повседневной жизни важны дела и манеры, а не формальные жесты, которые в некоторых странах могут считаться противоречивыми. Я не встану на колени. Но это вовсе не значит, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие», — написал он в Twitter.

Поэтому теперь каждый гонщик будет самостоятельно решать, выражать ему свою гражданскую позицию или нет.

При этом все пилоты согласились выйти на гонку в футболках с надписью End racism («Конец расизму»).

Оба предложения — про преклонение колена и футболки — поступили от шестикратного чемпиона «Формулы-1» и активиста движения Black Lives Matter Льюиса Хэмилтона.

Гонка Гран-при Австрии станет первой в нынешнем сезоне. Она пройдет 5 июля при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Ранее Mercedes покрасил свои болиды в черный цвет в знак солидарности с борьбой против расизма. А в McLaren нанесли на болиды радугу.