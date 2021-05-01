Пилот Латифи назвал Мазепина «идиотом» на «Формуле-1»

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи возмутился действиями российского соперника «Хааса» Никиты Мазепина. Он назвал пилота «идиотом» в квалификации Гран-при Португалии «Формулы-1».

Во время подготовки к быстрому кругу в конце первого сегмента Латифи не предупредил инженер, что на круге находится россиянин. В итоге канадец не смог вовремя отъехать в сторону перед двумя финальными поворотами и создал сопернику помеху.

После этого Латифи предположил, что теперь его в ответ заблокирует Мазепин, сообщил Sky Sports. На стартовой прямой россиянин не пропустил гонщика «Уильямса», но практически не помешал ему. Несмотря на это, Латифи назвал пилота «идиотом».

«Видимо, он меня заблокирует. Конечно, заблокировал. Идиот. Этот парень придурок», — заявил Латифи.

Также он отметил, что не видел гонщика и попросил своего инженера впредь лучше информировать его о ситуации на трассе.

По итогам квалификации Мазепин стал 20-м, показав худшее время. Его канадскому сопернику удалось занять 18-ю строчку.