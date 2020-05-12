Пилот «Формулы 1» Себастьян Феттель покинет Ferrari

Руководитель группы Матиа Бинотто заявил, что отказ от продления договора — это совместное решение Ferrari и Феттеля. По его словам, стороны решили идти разными путями для достижения собственных целей.

«От имени всех в Ferrari я хочу поблагодарить Себастьяна за его высокий профессионализм и человеческие качества, которые он проявил за эти пять лет, в течение которых мы делились замечательными моментами», — заявил Матиа Бинотто. Он пояснил, что жалеет только о том, что Феттель не завоевал свой пятый титул чемпиона мира в составе команды Ferrari.

Сам Феттель заявил, что в последние несколько месяцев он задумался о пересмотре своих приоритетов в жизни. По его словам, ему нужно подумать о своем будущем и решить, чем он займется дальше.

«Я хочу поблагодарить всю семью Ferrari и прежде всего ее поклонников по всему миру за поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет», — заявил он.

Себастьян Феттель выступает в «Формуле 1» с 2007 года. Он четыре раза выигрывал чемпионат мира в составе команды Red Bull. В 2015 году он перешел в Ferrari. По итогам прошлого сезона в общем зачете он стал пятым.

Пандемия коронавируса в мире не позволила начать новый чемпионат «Формулы 1». Часть соревнований перенесли, другую просто отменили. По словам исполнительного директора серии Чейза Кэри, сезон начнется в Австрии 5 июля.