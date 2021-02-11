Пианист Мацуев положительно оценил идею заменить гимн музыкой Чайковского на ЧМ

Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев в эфире «Радио 1» одобрительно высказался о замене национального гимна на музыку Петра Чайковского во время награждений на чемпионатах мира по конькобежному спорту.

Накануне исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила об утверждении этой замены. При награждении спортсменов будет звучать отрывок из «Первого концерта» Чайковского, написало ИА НСН. Мацуев заявил, что Чайковского знают во всех странах мира, он ассоциируется именно с нашей страной. Как считает музыкант, эта композиция поднимет командный дух российских конькобежцев.