Петржела объяснил, почему фанаты «Зенита» не любят Дзюбу

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу команды в матче с «Локомотивом», а также объяснил, почему, по его мнению, фанаты не любят Артема Дзюбу. Об этом написало РИА «Новости».

В субботу «Зенит» завоевал Суперкубок России, обыграв «Локомотив» со счетом 3:0. По словам бывшего тренера команды, для него это стало сюрпризом.

«Я ожидал, что „Зенит“ переиграет „Локомотив“, но не думал, что счет будет крупным», — сказал он.

Петербургские фанаты во время матча с трибун кричали оскорбления Артему Дзюбе. Петржела пояснил, что Дзюба — конфликтный человек, поэтому его прохладные отношения даже с фанатами команды не удивляют.

«Что касается оскорблений в адрес Дзюбы, то, думаю, это от того, что он сложный человек. Он конфликтный человек. То, что его оскорбляют, это его проблема», — считает тренер.

Властимил Петржела работал главным тренером «Зенита» с 2002 по 2006 год, написала «Газета.ru».