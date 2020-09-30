Петра Яна впервые включили в десятку лучших бойцов UFC

Рейтинг как и раньше возглавляет Джон Джонс. Второе место досталось Хабибу Нурмагомедову. На третьей позиции находится Исраэль Адесанья. Завоевавший чемпионский титул в легчайшем весе летом нынешнего года Ян впервые в карьере поднялся в десятку и замыкает рейтинг.

Отмечается, что Конор Макгрегор опустился на 11 место.

Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал о своем желании поучаствовать в благотворительном поединке с Энтони Джошуа.