Петр Ян прокомментировал появление граффити с его изображением в Москве

Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram снимок с изображением граффити.

«Спасибо за художество. Это Москва. Очередной район в безопасности», — написал Ян.

Ян является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В ночь с 11 на 12 июля он победил бразильца Жозе Алдо.