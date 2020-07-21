Петр Ян прокомментировал появление граффити с его изображением в Москве
Петр Ян, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, отреагировал на появление граффити с его изображением в Москве. Об этом сообщил RT.
Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram снимок с изображением граффити.
«Спасибо за художество. Это Москва. Очередной район в безопасности», — написал Ян.
Ян является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В ночь с 11 на 12 июля он победил бразильца Жозе Алдо.