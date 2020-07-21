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    21 июля 2020, 15:13

    Петр Ян прокомментировал появление граффити с его изображением в Москве

    Анастасия Кременчугская

    Петр Ян, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, отреагировал на появление граффити с его изображением в Москве. Об этом сообщил RT.

    Спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram снимок с изображением граффити.

    «Спасибо за художество. Это Москва. Очередной район в безопасности», — написал Ян.

    Ян является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В ночь с 11 на 12 июля он победил бразильца Жозе Алдо.

    Новости SMI.FM