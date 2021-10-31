Петр Ян победил Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC

Российский боец Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Это звание ему принесла победа над американцем Кори Сэндхагеном.

Бой между Яном и Сэндхагеном длился пять раундов. В результате россиянин победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Поединок соперников стал вторым по значимости боем турнира UFC 267. Соревнования проходят на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Изначально планировалось, что Ян проведет реванш с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом. Но американец снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Первый бой Яна и Стерлинга прошел весной 2021 года. Тогда россиянин потерял титул из-за неумышленного удара коленом. Спортсмена дисквалифицировали.

Ранее на турнире UFC 267 в Абу-Даби отстранили от работы российского рефери Вячеслава Киселева. Причиной стало решение судьи не останавливать бой между бразильцем Элизеу Залески Дос Сантосом и французом Бенуа Сен-Дени. Во время поединка Сент-Дени пропустил очень много ударов и был близок к поражению. В итоге бой выиграл его соперник.