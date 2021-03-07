Петр Ян объяснил, почему нанес запрещенный удар на турнире UFC

Российский боец Петр Ян перед запрещенным ударом, из-за которого лишился чемпионского пояса, сосредоточился на положении рук Стерлинга. А про ноги забыл. Правила он нарушать не хотел. Об этом сам спортсмен рассказал на пресс-конференции.

По словам Яна, перед поединком судья Марк Смит призвал особенно следить за руками друг друга, поэтому мысли российского бойца были заняты этим советом.

«Я был слишком сосредоточен на его руках и забыл о ногах. <…> Какое-то время я думал, что все сделал правильно», — приводит слова Яна портал MMA Junkie.

Бывший чемпион добавил, что его визави вряд ли доволен, что получил пояс таким образом, пожелал ему здоровья и выразил надежду на реванш. А повторный бой действительно состоится. Глава UFC Дэйна Уайт уже заявил, что реванш проведут как можно быстрее.

Этим утром Петр Ян не смог защитить чемпионский пояс в легчайшем весе во время боя в рамках турнира UFC с американцем Алджамейном Стерлингом. Его дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в голову. Победу отдали спортсмену из США.