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    07 марта 2021, 14:16

    Петр Ян объяснил, почему нанес запрещенный удар на турнире UFC

    Андрей Иванов

    Российский боец Петр Ян перед запрещенным ударом, из-за которого лишился чемпионского пояса, сосредоточился на положении рук Стерлинга. А про ноги забыл. Правила он нарушать не хотел. Об этом сам спортсмен рассказал на пресс-конференции.

    Петр Ян объяснил, почему нанес запрещенный удар на турнире UFC

    По словам Яна, перед поединком судья Марк Смит призвал особенно следить за руками друг друга, поэтому мысли российского бойца были заняты этим советом.

    «Я был слишком сосредоточен на его руках и забыл о ногах. <…> Какое-то время я думал, что все сделал правильно», — приводит слова Яна портал MMA Junkie.

    Бывший чемпион добавил, что его визави вряд ли доволен, что получил пояс таким образом, пожелал ему здоровья и выразил надежду на реванш. А повторный бой действительно состоится. Глава UFC Дэйна Уайт уже заявил, что реванш проведут как можно быстрее.

    Этим утром Петр Ян не смог защитить чемпионский пояс в легчайшем весе во время боя в рамках турнира UFC с американцем Алджамейном Стерлингом. Его дисквалифицировали за запрещенный удар коленом в голову. Победу отдали спортсмену из США.