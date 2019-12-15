Петр Ян нокаутировал члена Зала славы UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) в легчайшем весе Петр Ян победил американца Урайа Фейбера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Россиянин нокаутировал соперника левым хайкиком. Ян нанес решающий удар на 43-й секунде третьего раунда. Фейбер упал на канвас после того, как получил ногой в голову.

Для Яна это шестая победа подряд под эгидой промоушена. Фейбер потерпел 12-е поражение. У него было разбито лицо в кровь, под глазом образовалась гематома.

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Бой прошел в ночь на 15 декабря. UFC 245 был одним из самых ожидаемых турниров года. Бой с Фейбером стал для Яна уже третьим за год, после предыдущего поединка у него был перерыв в несколько месяцев. В 2018 году спортсмен тоже три раза выходил на октагон.

Фейбер — член зала славы UFC. Американец покинул спорт в декабре 2016 года, но летом 2019-го вернулся в октагон. В первом поединке после перерыва боец нокаутировал соотечественника Рикки Саймона за 46 секунд.