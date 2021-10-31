Российский боец Петр Ян проведет реванш с Алджамейном Стерлингом, заявил глава UFC Дэйна Уайт. Он назвал россиянина невероятным бойцом и настоящим чемпионом после его встречи с Кори Сэндхагеном.

«Ян сегодня был просто невероятен. Он зверь. Этого парня невозможно остановить. Он все время идет вперед. Какие они проводили контратаки, как били друг друга в корпус. Это была настоящая война. Петр Ян неудержим. <…> Трудно найти более техничного, выносливого и опасного парня, чем Петр Ян», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC в Абу-Даби.

В ответ на вопрос о том, кто должен стать следующим соперником россиянина, Уайт заявил, что это должен быть Стерлинг.

«Думаю, это Стерлинг. Будет бой за титул», — добавил он.

В субботу Ян победил решением судей Кори Сэндхагена и завоевал временный титул UFC в легчайшем весе. Изначально он должен был драться со Стерлингом, но тот не смог участвовать из-за проблем со здоровьем. Ранее они провели встречу в марте, тогда Ян неумышленно ударил Стерлинга коленом и получил дисквалификацию, потеряв свой пояс UFC.

После поединка с Сэндхагеном на счету Яна 16 побед и два поражения. Его будущий противник за свою карьеру выиграл 20 боев и три проиграл.