Петр Иванов оставил пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Петр Иванов, избранный 30 ноября президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), решил временно покинуть этот пост. Об этом сообщил ТАСС.

Временно исполнять обязанности главы ВФЛА как первого вице-президента федерации в полном соответствии с уставом поручили олимпийской чемпионке 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирине Приваловой. Решение приняли на заседании президиума ВФЛА 13 февраля.

Лицам, занимающим определенные должности, запрещено участвовать в заседаниях президиумов спортивных федераций в течение ближайших двух лет. Такие ограничения ввел CAS (Спортивный арбитражный суд).

«В соответствии с этим решением с сегодняшнего дня я сложил с себя полномочия президента ВФЛА в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой. Я уверен, что Ирина Привалова справится с решением задач, которые стоят перед федерацией и которые определены в стратегическом плане», — заявил Иванов.

Согласно уставу ВФЛА, Иванов вправе вернуться на пост президента после окончания срока ограничений — с 17 декабря 2022 года.

Привалова получила должность первого вице-президента 30 ноября. Тогда же Иванова избрали руководителем ВФЛА.

С декабря 2016-го Петр Иванов возглавлял Федерацию триатлона России. В президиум организации его избрали 5 декабря 2020 года. В разные годы он руководил Мосгортрансом и Федеральной пассажирской компанией. С сентября 2013 по январь 2016 года Иванов работал в качестве заместителя председателя правительства Московской области. А с октября 2020-го он возглавляет дочернюю компанию РЖД «Скоростные магистрали».

В январе 2021 года Иванов был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).