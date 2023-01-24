Спорт 24 января 2023, 13:31 Петербуржцы смогут оформить карту болельщика в МФЦ у «Газпром Арены»

Читать 360tv в

Петербургские власти совместно с футбольным клубом «Зенит» работают над открытием МФЦ рядом с «Газпром Ареной», где можно будет оформить карту болельщика. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

В сезоне 2022–2023 годов без карты болельщика нельзя купить билет или абонемент на матчи чемпионата России по футболу команд Премьер-лиги. Сначала требование ввели в Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Теперь в список добавятся еще Москва, Петербург, Краснодар, Оренбург, Грозный, Воронеж и Химки.

Реклама

Появление МФЦ поможет болельщикам быстро оформить карту и попасть на стадион. Пока что сделать это можно только через «Госуслуги», а потом посетить МФЦ, чтобы активировать карту.

Реклама