«Петербуржцы были наказаны за потерю концентрации». Радимов — о поражении «Зенита» от «Ювентуса»
Радимов прокомментировал итоги матча «Зенит» — «Ювентус»
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов обсудил с «Чемпионатом» поражение «сине-бело-голубых» от «Ювентуса» в рамках третьего тура Лиги чемпионов.
По словам Радимова, петербургский клуб смотрелся достойно. В частности, он отметил выступление Клаудиньо. По его мнению, бразилец здорово ведет игру в атаке.
«Петербуржцы были наказаны за потерю концентрации. У „Зенита“ ведь были моменты… Забить не удалось», — цитирует Радимова ИА Nation News.