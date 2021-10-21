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    21 октября 2021, 12:41

    «Петербуржцы были наказаны за потерю концентрации». Радимов — о поражении «Зенита» от «Ювентуса»

    Радимов прокомментировал итоги матча «Зенит» — «Ювентус»

    Артур Блянихов

    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов обсудил с «Чемпионатом» поражение «сине-бело-голубых» от «Ювентуса» в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

    По словам Радимова, петербургский клуб смотрелся достойно. В частности, он отметил выступление Клаудиньо. По его мнению, бразилец здорово ведет игру в атаке.

    «Петербуржцы были наказаны за потерю концентрации. У „Зенита“ ведь были моменты… Забить не удалось», — цитирует Радимова ИА Nation News.