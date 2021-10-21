Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов обсудил с «Чемпионатом» поражение «сине-бело-голубых» от «Ювентуса» в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

По словам Радимова, петербургский клуб смотрелся достойно. В частности, он отметил выступление Клаудиньо. По его мнению, бразилец здорово ведет игру в атаке.

«Петербуржцы были наказаны за потерю концентрации. У „Зенита“ ведь были моменты… Забить не удалось», — цитирует Радимова ИА Nation News.