Футболисты «Зенита» разгромили «Сочи» со счетом 7:0 | 360°

Спорт 25 октября 2022, 00:15 Футболисты «Зенита» разгромили «Сочи» со счетом 7:0 Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ со счетом 7:0 РИА "Новости"

Читать 360tv в

Футболисты «Зенита» обыграли команду «Сочи» в домашнем матче в рамках 14-го тура чемпионата России. Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

Победу одержал «Зенит» со счетом 7:0. В команде победителей дублями отличились Иван Сергеев (2-я и 25-я минуты) и Малком (11, 74). По одному мячу забили Вендел (32), Вильмар Барриос (53) и Густаво Мантуан (76).

Реклама

Гости из Сочи с 20-й минуты играли в меньшинстве после того, как с поля удалили Артема Мещанинова.

Реклама

Ранее «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 8:0. В настоящее время петербуржцы лидируют в турнирной таблице чемпионата, «Сочи» занимают восьмое место. В следующем туре они сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Сочи» будет играть с екатеринбургским «Уралом».

Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев продлит контракт с клубом. По словам генерального директора Александра Медведева, Кузяев является одним из лучших игроков команды.