24 ноября 2023, 12:41
Петербургский «Зенит» решил купить бразильского игрока Артура
Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» планирует приобрести флангового нападающего бразильского «Палмейраса» Артура. Об этом сообщил сайт Чемпионат.
Отмечается, что «Зенит» уже предложил футболисту вступить в состав команды, стоимость сделки оценивается в 18 миллионов евро. Футболист Клаудиньо первым связался с Артуром и обсудил возможный переход, ранее они играли в одном клубе.
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Как сообщил сайт Neva.Today, в этом сезоне Артур провел 55 матча за «Палмейрас» и забил 13 голов.
Футбол
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