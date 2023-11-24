Спорт 24 ноября 2023, 12:41 Петербургский «Зенит» решил купить бразильского игрока Артура

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Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» планирует приобрести флангового нападающего бразильского «Палмейраса» Артура. Об этом сообщил сайт Чемпионат.

Отмечается, что «Зенит» уже предложил футболисту вступить в состав команды, стоимость сделки оценивается в 18 миллионов евро. Футболист Клаудиньо первым связался с Артуром и обсудил возможный переход, ранее они играли в одном клубе.

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Как сообщил сайт Neva.Today, в этом сезоне Артур провел 55 матча за «Палмейрас» и забил 13 голов.