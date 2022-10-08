Петербургский «Зенит» прервал серию побед в матче с воронежским «Факелом» | 360°

Спорт 08 октября 2022, 16:57 Поделиться Telegram

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Viber Петербургский «Зенит» прервал серию побед в матче с воронежским «Факелом» Петербургский ФК «Зенит» сыграл вничью с воронежским «Факелом» РИА «Новости»

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» прервал семиматчевую серию побед в 12-м туре чемпионата России по футболу, сыграв с воронежским «Факелом». Команды окончили встречу вничью, со счетом 1:1.

Матч прошел в Воронеже. В «Факеле» на 12-й минуте гол забил Георгий Гонгадзе, в «Зените» на 28-й минуте отличился бразильский футболист Малком.

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Как отметило издание «Евро-Футбол», у «Зенита» в Воронеже реализовался «не самый гладкий сценарий», несмотря на то что гости «имели большое преимущество по владению» и практиковали проникающие пасы. Журналисты отметили, что Малком в решающий момент, когда ворота были пусты, «коряво послал мяч в сторону и выше створа».

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