Петербургский спортсмен Виктор Осокин стал рекордсменом экстремальной гонки в Абакане

Многократный участник чемпионатов мира по триатлону и вице-президент городской Федерации триатлона Санкт-Петербурга Виктор Осокин стал победителем экстремальной гонки Siberman в Абакане, протяженность которой составила 515 километров. Об этом написал «Петербургский дневник».

Во время трехдневных соревнований спортсменам предстояло проплыть 10 километров, проехать на велосипеде 421 километр и пробежать 84 километра. Виктору удалось установить новый рекорд трассы, преодолев ее за 21 час 5 минут.

Предыдущее достижение было дольше чем у Осокина почти на 40 минут.

«Все три дня был максимально концентрирован на гонке, по-спортивному зол и уверен, что сейчас сделаю то, что никто повторить не сможет», — сообщил спортсмен.

В настоящий момент Осокин готовит видеоотчет об ультратриатлоне. Фильм должен выйти на его канале уже на следующей неделе.

Трасса гонки Siberman проходит по уникальным сибирским местам и включает в себя горные массивы Саян, степи Хакасии и сибирскую тайгу.