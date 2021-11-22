Петербургский спортсмен рассказал о победе на Ironman African Championship

Известный российский атлет из Санкт-Петербурга, участник чемпионатов мира по триатлону Виктор Осокин поговорил с газетой «Петербургский дневник» о своем успехе на соревнованиях Ironman African Championship в ЮАР. Он занял второе место в общем зачете overall и первое место в группе.

Соревнования проводились среди и профессионалов — 15 человек, и любителей — около 1000 человек. По словам Осокина, гонка проходила в непростых условиях.

«Это была знаковая гонка в непривычных условиях, с неровными этапами: был шторм, ветер, дистанцию сокращали, людей выбрасывало, но они продолжали бороться», — рассказал он.

Самым сложным этапом оказалась велогонка. Спортсмен рассказал, что помогло ему финишировать первым.

«В триатлоне же приходилось терпеть, поэтому пел внутри „Катюшу“ — мотивировал себя патриотическими нотками», — поделился Осокин.