Спорт 07 сентября 2023, 00:22 Петербургский СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче КХЛ Петербургский СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» со счетом 4:3 в матче КХЛ РИА «Новости»

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Нижегородское «Торпедо» обыграло петербургский СКА на встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч закончился со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2).

Игру провели в Нижнем Новгороде. В составе «Торпедо» отличились хоккеисты Владислав Фирстов, Василий Атанасов, Николай Коваленко и Кирилл Воронин. В СКА голы забили спортсмены Василий Глотов, Святослав Гребенщиков и Александр Никишин. Для петербургского клуба этот проигрыш оказался первым в сезоне — 2023/2024.

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Ранее, 31 августа, главный тренер ХК «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что клуб хочет вступить в борьбу за Кубок Гагарина. По его словам, команда способна показать впечатляющие результаты и зрелищно выступить на соревнованиях. Игроки специально приступили к сборам позже, чтобы не утомиться к концу сезона.