Петербургский СКА не смог обыграть московское «Динамо» | 360°

Спорт 26 сентября 2022, 19:00 Поделиться Telegram

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Viber Петербургский СКА не смог обыграть московское «Динамо»

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Петербургский СКА прервал девятиматчевую победную серию в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда проиграла московскому «Динамо» со счетом 2:1, написал сайт gazeta.spb.ru.

Первую шайбу в матче забросил игрок «Динамо» Эрик О’Делл. От СКА, в свою очередь, отличился Дамир Жафяров.

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Поражение произошло в серии буллитов, где хоккеист «Динамо» Дмитрий Рашевский завоевал команде победное очко.

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Несмотря на проигрыш, СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 19 очками.

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