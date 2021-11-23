Экс-полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил шансы «Зенита» в предстоящем матче с «Мальме» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболиста процитировала «Политика Сегодня».

«Петербургский клуб сейчас просто не имеет права проигрывать», — подчеркнул Калиниченко.

По его словам, даже ничья для «сине-бело-голубых» будет неудачей. Он заметил, что подопечные Сергея Семака сильнее шведского клуба, и это они должны доказывать.

«Так что о ставке тут говорить долго не о чем. Предлагаю заключить пари на победу „Зенита“», — добавил футболист.