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    23 ноября 2021, 23:11

    «Петербургский клуб сейчас просто не имеет права проигрывать». Калиниченко — о матче «Зенит» — «Мальме»

    Футболист Калиниченко поделился ожиданиями от игры «Зенита» с «Мальме»

    Артур Блянихов

    Экс-полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил шансы «Зенита» в предстоящем матче с «Мальме» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболиста процитировала «Политика Сегодня».

    «Петербургский клуб сейчас просто не имеет права проигрывать», — подчеркнул Калиниченко.

    По его словам, даже ничья для «сине-бело-голубых» будет неудачей. Он заметил, что подопечные Сергея Семака сильнее шведского клуба, и это они должны доказывать.

    «Так что о ставке тут говорить долго не о чем. Предлагаю заключить пари на победу „Зенита“», — добавил футболист.