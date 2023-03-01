Спорт 01 марта 2023, 16:15 Петербургский фестиваль для велогонщиков начал прием заявок

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В Санкт-Петербурге стартовал прием заявок на пятый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест для велогонщиков. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Фестиваль состоится 3 июня. Мероприятие пройдет в центральном отрезке Западного скоростного диаметра. В момент проведения дорогу перекроют для машин.

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Всего планируют провести три велопробега — семейный, в котором примут участие дети от 14 лет с родителями, «Наш оранжевый» и велопарад «Засвети скоростной диаметр».