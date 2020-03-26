Петербургские спортсмены отменили тренировки и ушли на карантин

«В Петербурге все отменено, все соревнования и выступления. До 12 апреля я буду издали наблюдать за всеми новостями», — рассказал вице-президент Федерации хоккея Петербурга, мастер спорта Василий Каменев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Председатель Комиссии спортсменов при федерации фигурного катания на коньках Петербурга Алена Леонова также собирается сократить контакты с людьми.

«Обращение Владимира Путина смотрела. Безусловно, буду соблюдать все требования. Катки закрываются. Делать нечего. Буду сидеть дома и по возможности выходить на улицу», — пояснила мастер спорта.

Советский спортсмен Джамбулат Мутаев отметил, что индивидуальные занятия по боксу пока еще проводятся. «Мы все выполняем. Всех детей разогнали. Ждем дальнейших указаний», — подчеркнул Мутаев.

Председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Сергей Гутников также сообщил, что тренировки и соревнования приостановлены, спортивные клубы закрыты.