Петербургские пловцы стали чемпионами мира на короткой воде в Абу-Даби

Пловцы из Санкт-Петербурга Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев в составе мужской сборной России по плаванию победили в эстафете 4×100 метров свободным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Для молодых спортсменов это была возможность в отсутствие многих лидеров показать свои амбиции и получить заслуженные награды чемпионата. Молодежь наглядно показала свои возможности и то, что у нас есть достойный спортивный резерв», — прокомментировал тренер сборной команды Санкт-Петербурга Михаил Горелик.

Второе место заняла команда Италии, уступив россиянам 0,16 секунды.