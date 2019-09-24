Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

УЕФА назовет стадионы для финалов Лиги чемпионов 2021–2023 годов Подробнее

Россия второй раз в истории примет финал Лиги чемпионов. Впервые это произошло в 2008 году. Тогда на стадионе «Лужники» состоялся поединок между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Последний клуб после серии пенальти стал победителем.

Кроме «Газпром-Арены» на право принять финал Лиги чемпионов в 2021 году претендовал стадион в Мюнхене, являющийся домашней ареной команды «Бавария».

«Газпром-Арена» — стадион, расположенный на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Раньше на этом месте стоял стадион имени С. М. Кирова, который потом снесли. Спроектировал новый спортивный комплекс японский архитектор Кисе Курокава. Возводить «Газпром-Арену» начали в 2007 году, а в эксплуатацию ввели в конце декабря 2016 года. На строительство было потрачено 43 миллиарда рублей (по другим источникам, почти 51 миллиард) против заявленных изначально 6,7 миллиарда. Таким образом, «Газпром-Арена» является самым дорогим стадионом России. Здесь уже проходили матчи Кубка конфедераций (в 2017 году), а также чемпионата мира по футболу (в 2018 году). В 2020 году стадион примет команды в рамках состязаний чемпионата Европы.