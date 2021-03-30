Петербург примет чемпионат Северо-Запада РФ по бодибилдингу и фитнесу

Чемпионат Северо-Запада страны по бодибилдингу и фитнесу пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, состязания проведут в КСК «Тинькофф Арена» c 10 по 11 апреля. Отмечается, что чемпионат пройдет в рамках выставки SPB POWER EXPO. «КСК „Тинькофф Арена“ — это новая площадка для Федерации бодибилдинга Санкт-Петербурга и, думаю, мы сможем сделать яркое шоу», — поделился президент Федерации бодибилдинга России и Санкт-Петербурга Александр Вишневский.