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    30 марта 2021, 21:12

    Петербург примет чемпионат Северо-Запада РФ по бодибилдингу и фитнесу

    Артур Блянихов

    Чемпионат Северо-Запада страны по бодибилдингу и фитнесу пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным информагентства, состязания проведут в КСК «Тинькофф Арена» c 10 по 11 апреля. Отмечается, что чемпионат пройдет в рамках выставки SPB POWER EXPO.

    «КСК „Тинькофф Арена“ — это новая площадка для Федерации бодибилдинга Санкт-Петербурга и, думаю, мы сможем сделать яркое шоу», — поделился президент Федерации бодибилдинга России и Санкт-Петербурга Александр Вишневский.