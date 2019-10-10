  • Петербург приготовился к встрече Лиги чемпионов — глава УЕФА

    10 октября 2019, 12:50

    Алена Макаренко

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести финал Лиги чемпионов в 2021 году в Санкт-Петербурге, так как мегаполис славится своей инфраструктурой. Об этом рассказал глава УЕФА Александер Чеферин, сообщил сайт RT.
    Петербург приготовился к встрече Лиги чемпионов — глава УЕФА

    На петербургском стадионе проходили Кубок конфедераций и чемпионат мира. В ближайшее время там проведут матчи Евро и финал Лиги чемпионов. По мнению Чеферина, этот стадион уникальный. Проведение на нем таких крупных спортивных мероприятий будет отличным опытом, отметил он.

    Глава УЕФА понимает, что в Санкт-Петербурге «превосходная инфраструктура». К тому же, путь в северную столицу превратится для футбольных болельщиков в интересную поездку. Чеферин верит в успех ближайшего крупнейшего события в мире спорта.

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    Также он сообщил про создание третьего клубного континентального турнира — Лиги конференций Европы.

    «Полагаю, этот турнир получится очень интересным», — рассказал он.

    Глава союза разъяснил причину необходимости в подобном мероприятии. Благодаря Лиге конференций организаторы привлекут к футболу больше регионов, команды из которых потом смогут подняться и заявить о себе. Для небольших или средних команд эта задача непростая, но интересная, добавил Чеферин.