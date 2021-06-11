Петербург подготовили к Евро-2020

Правительство Петербурга подготовило город к Евро-2020 и проверило соблюдение всех мер эпидемической безопасности. Об этом написали «Невские новости».

Роспотребнадзор проверил вокзалы, заведения общепита и спортивные объекты. Сотрудники стадионов обязаны сдавать ПЦР-тесты раз в неделю.

В ведомстве рассказали: для иностранных фанатов действует безвизовый режим и достаточно лишь билета, FAN ID и отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. А с помощью FAN ID можно будет бесплатно пользоваться общественным транспортом.