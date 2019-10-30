Петербург планирует провести чемпионат Европы по гандболу в 2024 году

Вице-губернатор отметил, что город уже выбрали для проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году. Также Санкт-Петербург отвечает за чемпионат мира по волейболу 2022 года и чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Северная столица решила дополнить список чемпионатов на своей территории очередным спортивным турниром.

Вместимость «Газпром Арены» увеличат до 60 тысяч зрителей к финалу ЛЧ Подробнее

«Город заинтересован в проведении матчей чемпионата Европы по гандболу, который состоится в 2024 году. Этот вопрос сейчас находится в стадии рассмотрения Международной федерацией гандбола», — заявил Кириллов.

Ранее гендиректор «Газпром Арены» в Петербурге Владимир Литвинов рассказал, что вместимость стадиона увеличат к финалу Лиги чемпионов.