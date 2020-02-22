Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился подробностями спортивных привычек Владимира Путина. По словам официального представителя главы государства, Путин каждый день выделяет время для того, чтобы позаниматься спортом, особенно самбо.

«Я знаю, что он продолжает эту практику. Я не думаю, что часто ему удается это делать, тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место, но тем не менее он поддерживает себя и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса — это у него ежедневная практика», — рассказал Песков в интервью «Первому каналу».

В субботу 22 февраля Владимир Путин побывал на первом чемпионате Лиги боевого самбо. Турнир проходит накануне Дня защитника Отечества на сочинской арене «Ледяной куб». В нем принимают участие 14 сильнейших юниоров российской сборной.

Российский президент является обладателем степени мастера спорта по самбо. Он часто посещает соревнования по этому виду боевых искусств.