Не участвующим в международных соревнованиях российским спортсменам пообещали компенсации | 360°

Важное 10 сентября 2022, 20:26 Поделиться Telegram

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Viber Не участвующим в международных соревнованиях российским спортсменам пообещали компенсации Представитель Кремля Песков: спортсменам из РФ компенсируют неучастие в чемпионатах Unsplash.com

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В России предстоит создать систему поддержки российских спортсменов, которая компенсирует невозможность участвовать в международных чемпионатах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привели «Известия».

«Нам еще предстоит создать систему внутренних соревнований, диверсифицировать эту систему, компенсировать отсутствие международных соревнований созданием соревнований в ином формате со странами, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать», — отметил официальный представитель Кремля.

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Дискриминация российских спортсменов стала реальностью сегодняшнего времени, поэтому меры поддержки необходимы, считает Песков.

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Накануне принятия решения UEFA о допуске сборной России в отбор Евро-2024 случился скандал. Звезды сборной Боснии и Герцеговины отказались играть с российской командой. Матч должен был пройти в Санкт-Петербурге, пишет сайт kp.ru. Против игры со сборной России выступил Миралем Пьянич и ряд других футболистов.

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