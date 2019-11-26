Песков опроверг сообщения о срочной встрече Путина с руководителями спортивных федераций

СМИ сообщили, что президент Владимир Путин вызвал глав спортивных федераций страны на срочное совещание из-за возможного отстранения России от участия в международных соревнований. Но в Кремле эту информацию не подтвердили.

Сведения о готовящемся мероприятии не подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС. «Нет. Это не так», — заявил официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о готовящемся круглом столе.

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что президент России Владимир Путин вызвал глав профильных учреждений на срочное заседание.

Глава РУСАДА признал, что шансов на положительное решение исполкома WADA нет Подробнее

Грядущее мероприятие якобы связано с рекомендациями, которые исполком WADA получил от комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства.

В отношении РФ предлагается применить серьезные ограничительные меры. В частности Россию хотят отстранить от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, РУСАДА может лишиться статуса соответствия, а проведение турниров международного уровня в стране тоже станет невозможным. Уже запланированные в таком случае перенесут на территорию других государств.

Вопрос по России исполком WADA должен рассмотреть 9 декабря на заседании в Париже. Он был поднят из-за нарушения допинговых правил. На положительное решение исполкома в РУСАДА не рассчитывают.