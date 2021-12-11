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    11 декабря 2021, 00:02

    Песков назвал Непомнящего блестящим шахматистом, который оказался слабее

    Дмитрий Песков оценил игру Яна непомнящего против Магнуса Карлсена

    Александра Ломейко

    В Кремле отметили блестящие способности россиянина Яна Непомнящего, который боролся за мировую шахматную корону. Тем не менее в матче против норвежца Магнуса Карлсена он оказался слабее.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил игру российского шахматиста в беседе с ТАСС.

    «Непомнящий — блестящий шахматист. Но он был слабее», — сказал он, прокомментировав поражение россиянина.

    Карлсен заочно отстоял звание чемпиона по итогам 11 партий матча в Дубае. Он выиграл со счетом 7,5:3,5. Норвежец занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации. Мировая шахматная корона находится у него с 2013 года.