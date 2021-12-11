Песков назвал Непомнящего блестящим шахматистом, который оказался слабее

В Кремле отметили блестящие способности россиянина Яна Непомнящего, который боролся за мировую шахматную корону. Тем не менее в матче против норвежца Магнуса Карлсена он оказался слабее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил игру российского шахматиста в беседе с ТАСС.

«Непомнящий — блестящий шахматист. Но он был слабее», — сказал он, прокомментировав поражение россиянина.

Карлсен заочно отстоял звание чемпиона по итогам 11 партий матча в Дубае. Он выиграл со счетом 7,5:3,5. Норвежец занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации. Мировая шахматная корона находится у него с 2013 года.