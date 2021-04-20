Первым покинувшим Суперлигу клубом стал «Манчестер Сити»

Европейская Суперлига потеряла первого участника. Процедуру выхода из ее состава запустил футбольный клуб «Манчестер Сити». Заявление об этом опубликовано на официальном сайте «горожан».

«Футбольный клуб „Манчестер Сити“ подтверждает, что официально ввел в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы проведения Европейской Суперлиги», — отмечено в материале.

Еще одна английская команда — «Манчестер Юнайтед» — заявила, что в конце 2021 года пост вице-президента клуба покинет Эд Вудворд. Помимо прочих обязанностей, он отвечал за переговоры о вступлении ФК в Суперлигу.

Проект Европейской Суперлиги должен был объединить 20 лучших футбольных клубов Европы. Свое участие в нем подтвердили многие топовые команды — «Милан», «Арсенал», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и другие.

Турнир хотели противопоставить Лиге чемпионов. Параллельный европейский чемпионат должен был привлечь на стадионы молодых болельщиков. Критики инициативы заявили, что из-за нее на национальных турнирах может быть поставлен крест.