Первый велопробег по новым дорожкам пройдет в Светлогорске

Первый велопробег пройдет в Светлогорске Выборского района Ленинградской области 4 сентября. Он посвящен появлению новой велосипедной инфраструктуры в районе, написала газета «Петербургский дневник».

Участники велопробега могут выбрать один из маршрутов — на 3,5 километра или на 17 километров. Первый пройдет по городу, а второй — вдоль реки Вуоксы.

Принять участие может любой желающий. Для этого нужно заполнить анкету на сайте велодвижение.рф.