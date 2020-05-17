Первый в РПЛ футболист с коронавирусом рассказал о своем состоянии

Игрок поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

«Я спокоен. Нахожусь в изоляции. С удовольствием смотрю футбол. Знаю, что все будет отлично. По-прежнему сосредоточен на своих целях, хочу вернуться на поле», — написал он.

О диагнозе Фарфана стало известно 16 мая. В пресс-службе московского футбольного клуба «Локомотива» рассказали, что 35-летний игрок не контактировал ни с кем из команды. Фарфан самоизолировался в своем доме в Московской области с 22 марта.

Нападающий оказался первым игроком чемпионата России, у которого выявили коронавирусную инфекцию.

Фарфан начал выступать за «Локомотив» в январе 2017 года. В московский клуб он перешел из эмиратского «Аль-Джазира». В составе «железнодорожников» футболист выступил на 66 встречах, забил 24 гола и отдал девять результативных передач. С «Локомотивом» перуанец выиграл чемпионат России и два Кубка страны.

В нынешнем сезоне, приостановленном из-за коронавируса, Фарфан еще не выходил на поле. Летом 2019 года он получил травму, когда выступал за сборную Перу на Кубке Америки, и перенес операцию на хряще коленного сустава.