Первый в мире электросноуборд прошел испытания

Первый в мире электросноуборд от EMAX laboratory испытали в России. Результаты испытаний представлены на YouTube-канале.

Электросноуборд развивает скорость до 63 километров в час. Для управления таким снарядом на кроссовой трассе или извилистой лесной дороге потребуется хорошая координация.

Запас хода электросноуборда рассчитан на 20-30 километров. Он включает сменный аккумулятор, который заряжается за два часа. По предзаказам такой аппарат будет стоить 290 тысяч рублей, ценник на дополнительную батарею — 140 тысяч рублей.

Инженеры планируют собрать около 300 единиц к началу следующего сезона.

Ранее специалисты разрабатывали мотосноуборды, но они не завоевали популярности из-за маленькой мощности, написал «ПолитЭксперт». Места в таком аппарате мало, поэтому размер мотора ограничен, а значит, и мощность.