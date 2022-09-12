Первый турнир в Международном центре бокса в Москве собрал более двух тысяч зрителей | 360°

Спорт 12 сентября 2022, 11:49 Поделиться Telegram

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Viber Первый турнир в Международном центре бокса в Москве собрал более двух тысяч зрителей Первый бой в Международном центре бокса в Москве провел Константин Опольский

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Международный центр бокса открыли в День города Москвы в «Лужниках». В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин. Первый турнир здесь собрал две тысячи зрителей.

Во время открытия центра бокса состоялись поединки Интернационального кубка Москвы в рамках Всемирной боксерской лиги.

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Встреча между российскими боксерами и сборной мира состояла из пяти боев. Каждый поединок включал четыре раунда. Победу с минимальным преимуществом одержала команда России.

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Первый бой в Международном центре бокса провел Константин Опольский (в весовой категории до 60 килограммов). В первом же раунде он нокаутировал итальянца Кайседо Монтенегро. За этим поединком наблюдал президент.

«Я бы не сказал, что соперник был высокого уровня, но это тоже опыт для меня. На такой арене выступить, тем более Владимир Владимирович здесь был <…> Волнение немного присутствовало, но все сделал как надо», — поделился эмоциями Опольский.

В рамках матчевой встречи также зафиксировали победу Сагандыка Тоганбая из Казахстана (до 90 килограммов), Максима Чернышева (до 59 килограммов), Сергея Собылинского (до 71 килограмма) и Жахонгира Закирова из Узбекистана (свыше 90 килограммов).

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поблагодарила всех, кто принимал участие в строительстве нового центра.

«Огромная честь для нас, что самый высокий гость — президент России — посетил Международный центр бокса. Мы показали Владимиру Владимировичу тренировочный зал, рассказали, как будут проходить тренировки. Он увидел торжественное открытие центра, спортивную часть — матчевую встречу сборных России и мира», — сказала она.

Также она отметила, что мэр Москвы Сергей Собянин, который тоже присутствовал на открытии центра, пошел навстречу инициативе Федерации бокса России и лично Умара Кремлева, который еще в 2017 году предложил построить отдельный дворец для этого вида спорта.

Первый турнир на новой арене собрал две тысячи зрителей, среди которых были знаменитые российские боксеры: Александр Лебзяк, Софья Очигава, Елена Савельева, Евгений Макаренко, Олег Саитов, Раимкуль Малахбеков, Гайдарбек Гайдарбеков и многие другие.

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