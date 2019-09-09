Первый наставник Жиркова охарактеризовал игру полузащитника

По словам Шарапова, в детстве и юношестве Жирков делал голевые передачи и много забивал. При этом его действия отличались непредсказуемостью и результативностью. Он мог обвести нескольких игроков и выполнить не сильный, но точный удар.

«Но сделали из него защитника, может, даже в ущерб его футбольной карьере. Ведь в атаке он больше пользы приносил», — разъяснил Шарапов.

Он отметил легкость и раскрепощенность сегодняшней игры 36-летнего полузащитника, несмотря на то, что многие футболисты в его возрасте уже думают о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Это можно объяснить бойцовским характером Жиркова, который в самом начале карьеры всегда продолжал матч, получая ссадины и удары, и отвечая на обиды целеустремленной игрой.

«Играли с командой из Рязани, Юру свалили, он быстро поднялся и ответил так: четверых обыграл и закатил мяч в ворота», — обратил внимание Шарапов.