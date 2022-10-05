Первый круг теннисного турнира в Астане завершился победой Даниила Медведева | 360°

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Первый круг теннисного турнира в Астане завершился победой Даниила Медведева

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Российский теннисист Даниил Медведев смог одержать победу в первом круге турнира категории ATP-500. Игра прошла в Астане (Казахстан). Об этом сообщило ИА НСН.

На данный момент российский спортсмен находится на четвертом месте мирового рейтинга.

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В игре состоялось два сета. Противником Медведева стал Альберт Рамос-Виньолас. Матч завершился со счетом 6:3, 6:1. Во втором круге оппонентом российского спортсмена станет Эмиль Руусувуори (Финляндия).

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