Спорт 11 апреля 2023, 17:24 Первый Фестиваль зимних игр состоится на Ямале

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В Ямало-Ненецком атомном округе состоится первый Фестиваль зимних игр. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

Инициатором данных соревнований стал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

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Мероприятие пройдет 14 и 15 апреля в Салехарде и Ноябрьске. Спортсмены примут участие в волейболе на снегу, хоккее в валенках, «снежках», этнобиатлоне, велозаезде на снегу.

В правилах соревнований обозначено, что по меньшей мере половина команды должна состоять из женщин.