Первую тренировку Трусовой после возвращения к Тутберидзе сняли на видео

Александра Трусова впервые вышла на тренировку на каток комплекса «Хрустальный», где тренируются ученики Этери Тутберидзе. Кадры с места событий можно увидеть в репортаже Первого канала.

В сюжете можно увидеть, как Александра Трусова отрабатывает прыжки и вращения на катке. Кроме нее в кадре появляется еще одна фигуристка — Алена Косторная, которая тоже вернулась к Этери Тутберидзе после занятий у Евгения Плющенко.

Как сообщило ИА НСН, до тренировки спортсменка уже выходила на лед, где принимала участие в разминке с другими ученицами.

Информация о возвращении Александры Трусовой к Этери Тутберидзе появилась в начале апреля. Но только спустя месяц ее официально подтвердили. Накануне Евгений Плющенко объявил, что истекший срок контракта с фигуристкой продлеваться не будет. Такое решение приняли по соглашению сторон.

От Этери Тутберидзе Трусова ушла весной прошлого года. Фигуристка стала тренироваться с Евгением Плющенко. Под его руководством она получила бронзовую медаль на чемпионате мира в Стокгольме. В этом же сезоне она стала третьей на чемпионате России и дважды побеждала на этапах Кубка страны.