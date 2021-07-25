«Ахмат» обошел «Крылья Советов» в матче первого тура РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе «Ахмата» мячи удалось забить в ворота соперников Даниилу Уткину и Мохамеду Конате. У «Крыльев Советов» гол забил Владислав Сарвели.

По итогам прошлого сезона самарский клуб получил путевку в премьер-лигу. «Ахмат» в прошедшем сезоне находился на 11 месте турнирной таблицы чемпионата.

В следующем туре «Крылья Советов» выйдут на поле против столичного «Спартака». Игра состоится 30 июля. Футболисты «Ахмата» 2 августа сыграют против спортсменов из «Сочи».

Ранее в матче первого тура Российской премьер-лиги прошла игра «Краснодара» и «Урала». Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу краснодарцев. Голами отличились Джон Кордоба и Тони Вильену, которого признали лучшим игроком матча.